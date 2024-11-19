Политолог Михайлов назвал причину отставки президента Абхазии Бжании

Абхазский лидер Аслан Бжания подал в отставку. Временно исполняющим обязанности главы республики станет вице-президент Бадра Гунба. Политолог Евгений Михайлов пояснил, в чем причина и что изменится после отставки президента. Об этом сообщает Общественное телевидение России.

По его словам, абхазский президент решил не доводить дело в республике до кровопролития. Несмотря на то что место Бжании пока займет Бадра Гунба, он не совсем устраивает оппозицию, поскольку в случае, если президентом станет Гунба, то Бжания особо не потеряет контроль над республикой. В целом попытка переворота в Абхазии все еще не завершена.

Эксперт пояснил, что представители оппозиции в рамках переговоров предложили назначить врио главы Абхазии действующего спикера парламента Лашу Ашуба, потому что данный политик является «своим человеком» в рядах абхазской оппозиции. В целом даже его приход к власти маловероятно изменит риторику республики по отношению к России.

По его мнению, республика не признана большей частью международного сообщества, и все понимают, что только благодаря нашей стране абхазская территория сохраняет некоторую независимость, из-за чего даже у новой власти нет никаких вариантов, кроме как выстраивать отношения с Москвой.

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