Политолог Михайлов назвал причины невозможности ввода французских войск на Украину

В российском дипломатическом ведомстве заявили, что недавние заявления французского лидера Эммануэля Макрона о вероятной отправке войск на Украину можно интерпретировать как завуалированную угрозу. Политолог Евгений Михайлов рассказал, насколько вероятен ввод французских войск на территорию Незалежной и к чему может привести вмешательство в конфликт. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, Париж маловероятно осмелится ввести свои вооруженные силы на Украину, поскольку у них хватает своих проблем, на которых следует акцентировать внимание.

Эксперт добавил, что при условии решения Макрона ввести войска это приведет к прямому конфликту с военным блоком, однако наша страна как раз готова к этому, в отличие от НАТО. Поэтому маловероятно, что Макрон подпишет политический приговор для своей страны.

По его мнению, в прокси-войну против Москвы Париж уже вступил по разным направлениям на международной арене, а вот на открытое противостояние они маловероятно пойдут. К тому же из-за разжигания событий в Центральной Африке и Тихоокеанском регионе могущество Франции заметно падает, поэтому введение войск на Украину маловероятно.