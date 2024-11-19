Украинский лидер Владимир Зеленский пообещал достигнуть дипломатического соглашения и завершить украинский конфликт в 2025 году. Политолог Евгений Михайлов рассказал, на самом ли деле Киев сможет заключить мир с Россией и какова роль Зеленского в данном вопросе. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, конфликт может завершиться в следующем году только при одном условии — полной победы нашей страны и достижения собственных национальных интересов, а вовсе не с подачи Зеленского.

Эксперт подчеркнул, что Зеленский не самостоятелен в своих действиях, в связи с чем любые переговоры и дипломатические отношения он станет выстраивать не без помощи западных стран, что для Москвы не представляет интереса. Только если в случае решения Трампа, что остаткам Незалежной необходим новый лидер, и приведет кого-то на этот пост, тогда появятся определенные ясности о возможности дипломатического урегулирования.

По его мнению, на данный момент Зеленский начал развивать идею мирного урегулирования конфликта только на фоне давления западных стран, которые уже не могут тянуть непосильную ношу в виде поддержки Киева.

Ранее в Раде объяснили страхи Зеленского в связи с завершением СВО.