В городе Батлер штата Пенсильвания минувшей ночью было совершено покушение на экс-главу Белого дома Дональда Трампа. Инцидент случился в ходе предвыборного митинга политика. Трамп получил ранение уха и потерял много крови. Политолог Евгений Михайлов рассказал, какие мотивы могли быть у стрелявшего и с чем было связано покушение. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, стрелявший в Трампа мужчина переживал, что с приходом экс-главы Белого дома к власти поддержка США Киеву придет к концу. Именно поэтому нельзя исключать в данном покушении наличие украинского следа, поскольку бывший президент США является ярым противником поддержки киевского режима.

Эксперт пояснил, что ключевым мотивом покушения является отсутствие у Трампа желания дальше поддерживать Киев в том формате, который действует сегодня, то есть ему необходимо не полное отсутствие помощи Незалежной, а оказание ее на своих условиях. В связи с чем властям киевского режима придется договариваться с новым американским правительством при Трампе и вести себя иначе.

По его мнению, маловероятно на данный момент кто-то станет искать след демократов в случившемся покушении и обвинять Москву. Вероятнее всего, обвинение будет выдвинуто Украине, исходя из того, что известно о нападении на сегодняшний день. Однако это еще одно свидетельство того, что американское общество находится на грани раскола и возможной гражданской войны.