Политолог Минченко: одна из ключевых черт БРИКС заключается в уважении

По словам политолога Евгения Минченко, ценности БРИКС являются продуктом коллективного творчества, и в этом ключевой подход организации. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что это не данная российским лидером Владимиром Путиным путеводная звезда для всех, а именно общий подход, с которым они согласились, что это альтернатива нынешнему западноцентричному миропорядку. Нужно находить новые правила игры, причем делать это путем компромисса, включения разных государств, учета разных мнений, что является главным в той философии, которую предлагают лидеры России, Индии, Китая, Бразилии и Южной Африки.

По мнению эксперта, главный момент заключается в том, что БРИКС развивается по восходящей линии, и то, что нет никакого даже намека на международную изоляцию, ведь приехали первые лица ключевых стран Глобального Юга.

Он подчеркнул, что на самом деле это беспрецедентный рост интереса к данному новому объединению, в том числе потому, что это не является жесткой иерархической структурой, то есть никто не навязывает жесткие правила.

Ранее сообщалось, что глава Евросовета после саммита БРИКС предложил ЕС перестать поучать другие страны.