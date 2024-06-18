Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что для вступления в НАТО Незалежная должна одержать победу в конфликте с Россией. По словам политолога Вадима Мингалева, условие Североатлантического альянса для принятия Украины является высшей степенью цинизма, поскольку оно нереалистичное. Об этом сообщают « Известия ».

Он подчеркнул, что это заявление является чистой воды демагогией, поскольку ключевая цель Вашингтона на Украине — это ослабление России. Поэтому ими была найдена «изюминка» в лице оболваненного народа и предательской продажной элиты Незалежной. Тем не менее спецоперация показала и доказала Вашингтону, что Киев не способен на какое-то сопротивление России. Поэтому Штаты сделали ход ва-банк, бросая в топку все население Украины.

По мнению эксперта, также имеется еще причина — это экономическая составляющая. В украинских недрах есть редкоземельные металлы, важнейшие полезные ископаемые, необходимые для наукоемких технологий и развития военной промышленности, в связи с этим и ведется эта непримиримая борьба.