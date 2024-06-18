Политолог Мингалев считает высшей степенью цинизма условие альянса для принятия Киева
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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что для вступления в НАТО Незалежная должна одержать победу в конфликте с Россией. По словам политолога Вадима Мингалева, условие Североатлантического альянса для принятия Украины является высшей степенью цинизма, поскольку оно нереалистичное. Об этом сообщают «Известия».
Он подчеркнул, что это заявление является чистой воды демагогией, поскольку ключевая цель Вашингтона на Украине — это ослабление России. Поэтому ими была найдена «изюминка» в лице оболваненного народа и предательской продажной элиты Незалежной. Тем не менее спецоперация показала и доказала Вашингтону, что Киев не способен на какое-то сопротивление России. Поэтому Штаты сделали ход ва-банк, бросая в топку все население Украины.
По мнению эксперта, также имеется еще причина — это экономическая составляющая. В украинских недрах есть редкоземельные металлы, важнейшие полезные ископаемые, необходимые для наукоемких технологий и развития военной промышленности, в связи с этим и ведется эта непримиримая борьба.