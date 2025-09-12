НАТО запустило операцию «Восточный часовой» у границы с Россией

НАТО запускает масштабную операцию «Восточный часовой» для укрепления обороны на восточном фланге альянса. Решение принято после инцидента с беспилотниками в воздушном пространстве Польши, которые альянс называет российскими. Об этом сообщает РБК.

Альянс НАТО приступил к реализации новой операции «Восточный часовой», направленной на усиление оборонительных позиций на восточном фланге. Как заявил генеральный секретарь организации Марк Рютте, эта инициатива призвана обеспечить надежную защиту каждого государства-члена блока от потенциальных угроз.

В операции участвуют военные контингенты ключевых стран НАТО, включая Германию, Францию, Великобританию, Данию и Нидерланды. Франция направляет три истребителя Rafale, Великобритания — самолеты Eurofighter Typhoon, а Германия удваивает количество своих истребителей у границ с Польшей. Нидерланды предоставляют зенитные ракетные комплексы Patriot и 300 военнослужащих.

Поводом для активизации альянса стал инцидент 10 сентября, когда в воздушное пространство Польши проникли беспилотники. Польские власти и руководство НАТО заявили об их российском происхождении, хотя Москва отвергла эти обвинения, подчеркнув, что не планировала ударов по территории Польши. Российская сторона указала, что дроны летели со стороны Украины, а их дальность не превышает 700 километров.

Ранее стало известно, зачем Латвия и Польша закрыли границу с Белоруссией.