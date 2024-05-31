Политолог Мизин считает, что ряд политиков Европы сравнивают Трампа с Гитлером

По словам политолога Виктора Мизина, европейские чиновники, которые сочувствуют экс-президенту США Дональду Трампу, в большинстве случаев делают это скрытно, поскольку на сегодняшний день находятся в состоянии страха, в ожидании президентских выборов в Штатах. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он добавил, что аналогичное отношение заметно в Германии и Нидерландах к вероятному избранию политиков вроде Марин Ле Пен, дружественно настроенных по отношению к нашей стране.

По мнению эксперта, многим нравятся идеи Трампа о том, что необходимо полностью отказаться от Европы. В этом отношении его взгляды совпадают с идеями «Альтернативы для Германии» или французского «Национального фронта» Марин Ле Пен. Тем не менее для политической среды Западной и Центральной Европы Трамп является чем-то страшным, его нередко сравнивают с Гитлером.

Он добавил, что в случае переизбрания Джо Байдена им придется сотрудничать, однако это будет неразумным шагом. Это связано с тем, что нынешняя администрация американского президента является одной из наиболее слабых в истории страны.