По словам политика США Роберта Кеннеди-младшего, украинский конфликт был спровоцирован Белым домом, он готовился в течение десятка лет. Политолог и американист Владимир Можегов дал комментарий этому заявлению. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, такая позиция кандидата в лидеры Штатов связана с его семейными традициями.

Можегов пояснил, что это личное мнение, попытка выделиться от демократов, несмотря на то что шансов на победу у Демократической партии США нет.