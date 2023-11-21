По словам политолога Алексея Мухина, результатом украинского Евромайдана десять лет назад стала потеря свыше половины населения Незалежной и окончательное разрушение конституционного строя. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что на территории страны в настоящее время проживает менее половины тех 52 млн человек, которые были до начала «оранжевой революции».

По мнению эксперта, именно в 2004 году стартовало разрушение конституционного строя Незалежной, а политическая система перестала быть легитимной.