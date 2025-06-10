Политолог Вайнер назвал причину ссоры Трампа и Маска

По его словам, два медведя в одной берлоге уживаются сложно. Так, до 2023 года Илон Маск был большим сторонником Демократической партии, и именно сейчас ему предложили вернуться обратно. Однако в прошлом году миллиардер хотел власти. И за это, в рамках предвыборной кампании по поддержке Дональда Трампа, он заплатил почти 300 млн долларов. Однако после победы Трампа он не получил доступ ко всему, что желал.

Политолог добавил, что прежде всего он не получил полный доступ к NASA, который ему необходим для реализации собственных проектов по полету на Марс с целью его «монополизации». Кроме того, Маск так и не получил доступ к Пентагону, к программе «Золотой купол», известной как спутниковая защита США. Его также не допустили на секретное заседание военного ведомства, которое было посвящено поставкам оружия в Тайвань. Более того, многие американские военные считают миллиардера агентом Поднебесной, поскольку он действительно зарабатывает миллиарды на проектах в Китае и много общается с китайскими политиками.

По его мнению, в ответ Маск решил показать всему миру, что может решать много разных вопросов, а в свою очередь Трамп этого вынести не смог. Тем не менее потихоньку стороны уже начинают мириться при посредничестве вице-президента Джея Ди Вэнса. В противном случае в Штатах может появиться третья политическая партия, которую возглавит Илон Маск, в которой давно нуждаются Штаты.

Ранее сенатор Пушков заявил, что полное примирение Трампа и Маска маловероятно.