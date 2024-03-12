Политолог Нарочницкая считает, что предложение Парижа для отправки военных в Киев является пугалкой для Москвы

По словам политолога Наталии Нарочинской, действия Парижа, начавшего создавать альянс для отправки при необходимости войск в Незалежную, являются желание Франции ощущать себя важной и значимой. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Она подчеркнула, что при этом данную идею поддержат весьма немногие государства Старого Света.

По мнению эксперта, поддержку данное предложение найдет только в прибалтийских странах. Собственно, Франция теряет вообще какое-либо влияние, поэтому им хочется проявить инициативу.

Она добавила, что этот «альянс» так и не родится, так как изначально очень долго будет вестись обсуждение формата. Кроме того, для такого шага Брюсселю необходимо принимать более взвешенные решения.