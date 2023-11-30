В действительности, у коллективного Запада нет никаких планов по принятию Украины в состав НАТО. Соответствующее заявление сделал политолог Игорь Ковалев, его слова передает издание РИА Новости .

Эксперт заявил, что государства-члены НАТО дают Украине обещания, которые на самом деле не собираются исполнять. Он выразил мнение, что для альянса Украина является лишь «расходным материалом», который можно потратить на столкновение с Россией.

Ковалев также подчеркнул выгоду конфликта Украины и России для Запада. По мнению политолога, в НАТО убеждены, что подобное столкновение способно ослабить Россию. Именно поэтому Запад готов растягивать этот конфликт до последнего украинца, заявил он.

Эксперт спрогнозировал, что альянс и дальше продолжит давать Украине иллюзии о скором вступлении в НАТО, обещать ей военную помощь и поддержку.