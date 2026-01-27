Политолог назвал Киев ключевым тормозом мирного процесса по Украине

Заявления из Вашингтона вносят новый и весьма конкретный элемент в дипломатическую головоломку вокруг украинского конфликта. Согласно появившейся информации, США установили жесткий временной лимит для переговорного процесса — все соглашения должны быть подписаны до 15 мая 2026 года. Если к этой дате консенсус не будет достигнут, американская сторона готова прекратить свое активное посредничество, по сути, сворачивая усилия. Объясняя логику этого шага, член Совета движения «Другая Украина» Василь Вакаров указывает, что текущие дискуссии, в том числе в ОАЭ, посвящены в первую очередь послевоенному устройству. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, чем четче и детальнее этот порядок будет зафиксирован на бумаге, тем выше шансы на его реальное воплощение и тем сложнее будет его в будущем сорвать. Однако главным тормозом процесса, по мнению эксперта, остается позиция Киева. Президент Зеленский, как и прежде, использует тактику затягивания, выдвигая различные предлоги для отсрочки.

Политолог отметил, что ситуация, однако, приобрела новое измерение с тем, что модераторами выступают США, обладающие реальными рычагами давления на украинское руководство. Вопрос теперь в том, смогут и главное — захотят ли они эти рычаги использовать. Новый дедлайн зависит не только от воли Вашингтона. Решающее влияние может оказать позиция других игроков, в первую очередь Великобритании и отдельных стран ЕС, которые способны либо поддержать, либо заблокировать движение Киева к подписанию.

По его мнению, установление конкретного срока, хотя и выглядит логичным шагом для придания переговорам динамики, сталкивается с жесткими политическими реалиями. Ключевой из них станут осенние выборы в Конгресс США, исход которых способен кардинально изменить американскую повестку. Они могут как придать мирному процессу решающее ускорение, так и, наоборот, окончательно его заморозить, оставив дедлайн 2026 года лишь отметкой в календаре, за которой последует дипломатическая тишина.

