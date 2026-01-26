Трамп глубоко вовлечен: в США раскрыли подробности непубличных переговоров по Украине

Администрация Дональда Трампа официально подтвердила проведение в минувшие выходные «исторических» трехсторонних переговоров, в ходе которых американской стороне удалось собрать за одним столом представителей России и Украины для обсуждения мирного урегулирования. Об этом сообщают американские СМИ.

В Вашингтоне сделали громкое заявление о ходе дипломатических усилий по завершению конфликта между Россией и Украиной. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что прошедшие выходные ознаменовались событием исторического масштаба, которое намеренно не получило широкой огласки в мировой прессе. Команде президента Дональда Трампа удалось реализовать сложную дипломатическую комбинацию и организовать очную многостороннюю встречу, где присутствовали делегаты от обеих противоборствующих сторон.

Ключевыми модераторами этого процесса выступают фигуры из ближайшего круга американского лидера: его зять Джаред Кушнер и специальный посланник Стив Уиткофф. Именно они в режиме реального времени информируют главу государства о прогрессе в диалоге. Несмотря на активизацию переговорного трека, в Белом доме уточнили, что прямой разговор Дональда Трампа с Владимиром Путиным на данный момент в расписании не значится.

По словам официального представителя администрации, президент США остается глубоко погруженным в процесс урегулирования и сохраняет оптимизм относительно возможности достижения мира. Организованная встреча рассматривается Вашингтоном как реальный шаг к сближению позиций Москвы и Киева, что ранее казалось практически невозможным без публичного давления.

