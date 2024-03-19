Европейская организация по ядерным исследованиям с конца осени текущего года планирует прекратить сотрудничество с 500 специалистами, имеющими какие-либо связи с Россией. По словам военного эксперта Игоря Никулина, это очередная попытка со стороны западных государств «отменить Россию». Об этом сообщают « Известия ».

Он подчеркнул, что польза от этого маловероятна, поскольку достижения нашей страны в сфере ядерной энергетики всем известны, и они не вызывают сомнений.

По мнению эксперта, Брюссель, вероятно, и сможет без сотрудничества с российскими специалистами в данной области, однако на пользу развитию подобные односторонние действия не пойдут.