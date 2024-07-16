Политолог Носович считает, что Каллас неслучайно ушла в отставку раньше срока

Эстонский премьер-министр Кайя Каллас и правительство страны подали в отставку. Ее отставка связана с ее назначением на пост верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и безопасности вместо Жозепа Борреля. По словам политолога Александра Носовича, Каллас подала прошение об отставке в минимальные сроки. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что причина такого поведения связана с тем, что Каллас весьма сильно устала от Эстонии, а Эстония, в свою очередь, очень сильно устала от нее. Довольно давно были сигналы, что премьер-министр хочет из Эстонии уехать. Кроме того, согласно результатам опросов, две трети населения страны высказывались против работы Кайи Каллас и в пользу ее отставки.

По мнению эксперта, при любом новом премьере политика Таллина по отношению к Москве не поменяется, поскольку в этой стране политик или политическая сила с альтернативной антироссийской программой прийти к власти не может в принципе.