Брюссель снова заговорил о войне: по данным инсайдеров, европейские политики убеждают Киев продержаться еще два года и даже нашли на это деньги. Но за громкими обещаниями скрывается реальность, в которой финансы, люди и воля к сопротивлению подходят к концу. Экс-депутат Верховной рады Олег Волошин в беседе с Общественной Службой Новостей объяснил , почему эти планы рискуют остаться лишь словами.

По его словам, главные ястребы Европы — Мерц и Макрон — действительно хотят выиграть время, чтобы подготовить к войне саму Европу. Но проблема в том, что кормить украинскую армию обещаниями нельзя. Экономика Украины трещит по швам, депутаты Рады саботируют заседания, боясь ответственности за новые антинародные реформы, без которых Запад не даст ни копейки. А Виктор Орбан заблокировал 90 миллиардов евро помощи, и МВФ тоже не спешит раскрывать кошелек без очередных драконовских условий.

Бывший украинский депутат добавил, что рассчитывать на США, по словам Волошина, тоже не приходится. Трамп занял жесткую позицию: больше никаких миллиардов на войну. Американцы устали быть спонсорами конфликта, который не приносит им выгоды. И это не временное колебание, а последовательный курс, который лишает Киев последней финансовой соломинки.

По его мнению, даже если европейские политики продолжат громко хлопать дверьми, ресурсов на долгую войну больше нет. Людей для мобилизации тоже не осталось, экономика на грани коллапса, а армия России продолжает наступать. В таких условиях любой разговор о двух годах боевых действий — не более чем попытка отсрочить неизбежное. Режим, по мнению эксперта, падет раньше, чем Европа успеет утвердить новый транш.

Ранее Зеленский подтвердил курс на войну до последнего украинца, назвав дипломатию «плохим сценарием».