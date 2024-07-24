Политолог объяснил истинные причины общения Зеленского и Трампа
Политолог Федоров: Зеленский хочет убедить Трампа, что он не проект демократов
Фото: [youtube.com/The White House]
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко высказалась о недавнем разговоре Владимира Зеленского с Дональдом Трампом. Она считает, что украинский президент боится потерять власть при новой власти в США. Руководитель Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров объяснил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» истинные мотивы Зеленского.
Украинский лидер пытается быстро сменить себе союзников, потому что чувствует, что поддержка ослабевает.
«Зеленский и вообще вся эта новая украинская государственность после майдана состоялась при Бараке Обаме, а Байден все это курировал. Зеленский рассчитывал, что демократы, как и ранее будут главными в Белом доме два срока подряд. Поэтому Украина так ориентировалась на Байдена. Теперь ситуация резко изменилась», — пояснил Федоров.
Политолог считает, что Зеленский продолжит вести дела с демократами, но также будет активно налаживать отношения с Трампом, который представляет республиканцев.
«Сейчас Зеленский думает, что вовремя предать — это победить. Поэтому он будет убеждать Трампа, что не является личным проектом Байдена», — заключил Федоров.
Ранее политолог Журавлев рассказал, как Зеленский запугал народ Украины.