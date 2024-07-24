Политолог объяснил истинные причины общения Зеленского и Трампа

«Зеленский и вообще вся эта новая украинская государственность после майдана состоялась при Бараке Обаме, а Байден все это курировал. Зеленский рассчитывал, что демократы, как и ранее будут главными в Белом доме два срока подряд. Поэтому Украина так ориентировалась на Байдена. Теперь ситуация резко изменилась», — пояснил Федоров.