Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о государственных преступлениях Владимира Зеленского, который неоднократно нарушил положения конституции Украины. В беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» политолог Дмитрий Журавлев объяснил, что решения украинского лидера никто не поддерживает, но и не могут сказать об этом вслух.

Стало известно о минимум 32 случаях, когда Зеленский, злоупотребляя своими полномочиями, пренебрег конституцией своей страны. Как говорится в заявлении Медведева, президент Украины блокировал законопроекты по своей прихоти. По закону, глава государства должен либо подписать одобренный Верховной радой закон, либо наложить на него вето. Вместо этого Зеленский «отправил в стол» 32 законопроекта с 2020 года. Также Медведев продолжает настаивать на том, что украинский лидер остается у власти незаконно и не имеет права отдавать никаких распоряжений.

«Сейчас это настоящее тоталитарное государство, где Зеленский узурпировал власть силовыми методами. Мы даже не можем узнать, поддерживает ли его народ, потому что доверять социологическим опросам оттуда нельзя — никто не скажет правду, люди не хотят пострадать. А тех, кто был готов говорить о преступлениях Зеленского, закопали», — пояснил Журавлев.

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