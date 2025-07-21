Политолог объяснил, как Россия и Азербайджан могут наладить диалог

Эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Милан Лазович в интервью «Ленте.ру» отметил , что для разрешения кризисной ситуации в отношениях между Россией и Азербайджаном важную роль мог бы сыграть прямой канал связи между главами государств.

Он подчеркнул, что Владимир Путин и Ильхам Алиев на протяжении значительного периода времени поддерживали конструктивные и доверительные отношения. По мнению Лазовича, именно непосредственное общение лидеров могло бы способствовать снижению напряженности.

Стоит отметить, что 20 июля Ильхам Алиев впервые четко обозначил свою позицию относительно конфликта на Украине. В ходе выступления на III Шушинском глобальном медиафоруме он заявил, что Украина не должна принимать факт «оккупации» утраченных территорий. Таким образом, Алиев выразил мнение о неприемлемости территориальных потерь для Украины в текущем конфликте.

Ранее сообщалось, что Азербайджан превратился в геополитического противника России.