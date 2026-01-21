Смещение риторики ведущих европейских держав, Франции и Германии, в сторону заявлений о необходимости диалога с Россией стало заметным на фоне продолжающегося конфликта. Однако экспертное мнение политолога Максима Бардина, изложенное в беседе с Pravda.Ru, рисует иную картину происходящего. Он убежден, что за мягкими тонами Парижа и Берлина стоит не пересмотр стратегических позиций этих стран, а сугубо личные мотивы их лидеров, борющихся за сохранение власти.

Суть происходящего, по мнению Бардина, заключается в глубокой связи европейских элит с политическими процессами в США. Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон в своей карьере опирались на поддержку структур, связанных с Демократической партией США и глобальным финансовым гигантом BlackRock. Сегодня, когда внутриамериканский раскол усиливается, а позиции республиканцев и лично Дональда Трампа крепнут, их традиционные покровители теряют влияние. В этой ситуации Макрон и Мерц, стремясь удержаться у власти и сохранить влияние для своих политических сил, вынуждены демонстрировать гибкость, включая более открытую риторику о переговорах с Москвой. Это не самостоятельный внешнеполитический курс, а тактическое лавирование.

Он отметил, что последствия такой модели поведения для международной политики довольно противоречивы. С одной стороны, сам тон высказываний может создавать иллюзию готовности Запада к поиску компромиссов, временно снижая градус напряженности, с другой — поскольку фундаментальная позиция государств не меняется, а мотивы лидеров ситуативны и прагматичны, любые дипломатические инициативы рискуют оказаться неглубокими и недолговечными. Европейский союз в таком контексте выглядит не как самостоятельный игрок, а как поле, на котором отражается внутриамериканское противостояние политических кланов.

