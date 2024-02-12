Политолог Офицеров-Бельский спрогнозировал новый виток спора Варшавы и Киева по поводу зерна

По словам политолога Дмитрия Офицерова-Бельского, спор Варшавы и Киева по поводу зерна разгорится с новой силой, если Брюссель не посодействует разрешению конфликта. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что следует также учитывать и иные факторы, вроде процесса посева зерна в Незалежной.

По мнению эксперта, производство сельхозпродукции может пойти по линии сокращения, поскольку людей не хватает, что как раз может послужить разрешению спора самому по себе.