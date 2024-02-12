Политолог Офицеров-Бельский спрогнозировал новый виток спора Варшавы и Киева по поводу зерна
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По словам политолога Дмитрия Офицерова-Бельского, спор Варшавы и Киева по поводу зерна разгорится с новой силой, если Брюссель не посодействует разрешению конфликта. Об этом сообщают «Известия».
Он добавил, что следует также учитывать и иные факторы, вроде процесса посева зерна в Незалежной.
По мнению эксперта, производство сельхозпродукции может пойти по линии сокращения, поскольку людей не хватает, что как раз может послужить разрешению спора самому по себе.