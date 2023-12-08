По словам политолога Руслана Осташко, нынешняя столица Незалежной войдет в состав РФ, и это неизбежно. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он добавил, что иных исторических вариантов не существует по определению.

По мнению эксперта, либо Украина станет дружественной России страной, либо просто прекратит свое существование как государство.

Он подчеркнул, что Киев станет российским городом, только неизвестно, каким путем.