Резкие высказывания Дональда Трампа в адрес России являются не столько продуманной стратегией, сколько эмоциональной реакцией на неуступчивость Москвы. К такому выводу пришел военный политолог Александр Перенджиев, оценивая последние заявления американского лидера, сделанные во время встречи с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает NEWS.ru.

По мнению эксперта, подобную риторику следует расценивать как своеобразный троллинг или словесную месть. Политолог отмечает цикличность в поведении Трампа: вспоминая о статусе России как ядерной державы и своих миротворческих целях, он идет на диалог, но стоит событиям пойти не по его сценарию, как следует резкая критика. Такой подход, по словам Перенджиева, больше напоминает эмоциональную реакцию, нежели взвешенную политику.

Он добавил, что резкая смена тональности, когда Трамп заговорил о «бессмысленности» конфликта на Украине, прямо свидетельствует о том, что ему не позволили реализовать его амбициозные планы для демонстрации собственного величия. Это заявление особенно поразительно, поскольку, как подчеркивает политолог, цели России в данном вопросе являются четкими и хорошо известными.

Итогом такой неустойчивой политики становится укрепление уверенности Москвы в правильности выбранного курса. Как резюмирует эксперт, Россия продолжит добиваться своих целей, несмотря на сопротивление Запада, и вскоре сам Трамп сможет в этом убедиться. Таким образом, эмоциональные всплески американского лидера лишь подтверждают неспособность Вашингтона оказать реальное давление на внешнеполитические решения России.

