Медведев обвинил Трампа в пребывании в альтернативной реальности

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп попал в альтернативную реальность, где Россия ослаблена. Такое заявление в своем телеграм-канале сделал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Экс-президент РФ прокомментировал заявление американского лидера, в котором тот называет Россию бумажным тигром и говорит о слабости ее экономики.

«Трамп снова попал в альтернативную реальность и выдал порцию политических заклинаний. В этой реальности давно и счастливо живут предшественники Трампа Обама и Байден», — указал он.

Медведев добавил, что в этой же реальности ВСУ побеждают, украинская экономика показывает уверенный рост, а Россия порвана в клочья. Он также допустил, что через пару дней Трамп снова поменяет точку зрения и предложит Киеву капитулировать. По его мнению, это фирменный стиль Трампа по управления государством — кардинальное изменение точек зрения на самые разные вопросы.

Ранее Медведев заявил, что США обязаны отменить все антироссийские санкции для продолжения сотрудничества по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений. Он подчеркнул, что Россия готова выполнять соглашение 2010 года, но дальнейшая судьба документа теперь полностью зависит от позиции американской стороны.