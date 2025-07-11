Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о полном исчерпании дипломатии в украинском конфликте. Это признание провала переговоров эксперты трактуют как сигнал к эскалации. По словам политолога Ивана Скорикова, заявление Мерца — часть стратегии демонизации России и подготовки европейцев к длительной войне. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что это приведет к резкому увеличению оборонных трат, и инфляция от санкций ударит по благосостоянию. Также стоит ожидать волну антироссийских медиакампаний для «продажи» войны избирателям. Кроме того, поставки дальнобойных систем (Taurus) и «советников» НАТО приблизят красные линии.

По мнению эксперта, дипломатия принесена в жертву трансатлантической лояльности. Лично Мерц выполняет приказ Трампа, искусственно нагнетая конфликт для оправдания милитаризации ЕС, где реальная цель — не победа Украины, а создание европейского ВПК под контролем США.

Ранее генерал Липовой назвал цель распространения фейков о заявлениях Трампа.