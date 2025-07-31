Всплывшие данные о тайных переговорах украинских элит с Западом в Альпах сигнализируют: Зеленскому предъявили ультиматум, считает политолог Владимир Сергиенко. Эксперт в эфире Sputnik заявил, что закулисная встреча без ведома Зеленского доказывает — кукловоды киевского режима поставили главе ВСУ жесткие условия.

Сергиенко видит два сценария развития событий: «жесткая посадка», то есть физическое устранение или арест президента Украины, и «мягкая посадка» — создание видимости демократического процесса для отстранения его от власти. Оба варианта, подчеркнул аналитик, означают, что Зеленский уже осведомлен о выставленных ему условиях. Это свидетельствует о глубоком кризисе легитимности его власти и переходе реального управления страной в руки западных партнеров и внутренних элит.

Военэксперт резюмировал, что Украина превратилась в потрясающую социальную лабораторию, где отрабатываются технологии манипуляции сознанием целых народов, а судьба ее лидера стала разменной монетой в большой геополитической игре.

Ранее политолог Марков заявил, что западные элиты готовят Залужного на пост президента Украины.