В пресс-службе Службы внешней разведки РФ заявили, что Вашингтон активизировал собственные усилия по поиску альтернативы действующему лидеру Незалежной. По словам политолога Михаила Павлива, работа по подбору замены украинского президента ведется, однако, вероятнее всего, кадровые перестановки случатся не скоро. Об этом сообщают « Известия ».

Он подчеркнул, что у Вашингтона на этот случай всегда имелась «длинная скамейка запасных». Так, власти США считают, самым вероятным кандидатом на пост президента руководителя главного управления украинской разведки Кирилла Буданова*. Он может стать главой страны на случай непредвиденных обстоятельств, у него имеется поддержка в лице Вашингтона и Лондона, а также проявляет определенную независимость в собственных политических действиях.

По мнению эксперта, не исключен вариант кандидата на пост главы Украины и Ермака. Однако в ближайшей перспективе позициям Зеленского ничего весьма не угрожает.

Он добавил, что смена власти в Незалежной не окажет влияния на позицию России, которая в данной ситуации «против всего глобального Запада».

*внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.