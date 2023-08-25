Вашингтон призывает украинскую армию сосредоточить силы на южном направлении для попытки прорыва российской оборону и выхода к Азовскому морю. По словам военного политолога Александра Перенджиева, США пытаются через прессу убедить Запад в том, что они не имеют отношения к провалу украинского контрнаступления. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что американцы пытаются показать, что ВСУ могут якобы спорить, а по факту всем известно, что в этом вопросе украинская армия является всего лишь одним названием.

По мнению военного политолога, неудачи ВСУ на южных направлениях связаны вовсе не с предполагаемым нежеланием Незалежной развивать наступление, а с грамотными действиями Вооруженных Сил РФ.