Одно из американских изданий опубликовало материал о том, что на геополитическом уровне основным проигравшим от войны между Израилем и сектором Газа является Украина. По словам политолога Дмитрия Перлина, несмотря на стремление Вашингтона использовать в собственных интересах оба конфликта, отношение к ним у Белого дома разное. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что США жонглируют военными конфликтами по всему миру как клоун в цирке. Однако в плане Киева у Вашингтона конкретная цель – война, а в случае Иерусалима – поиск компромиссов и определенных возможных новых договоренностей.

По мнению эксперта, суть в том, что Израиль – это важнейший союзник для Белого дома, а Незалежная – лишь инструмент.