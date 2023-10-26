Политолог Перлин оценил требование Вашингтона обосновывать необходимость поддержки Киеву
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Администрация президента США в частном порядке призвала членов Конгресса обосновывать необходимость дальнейшего выделения помощи Киеву тем, что Незалежная якобы станет залогом экономического роста в самих Штатах. Политолог Дмитрий Перлин дал оценку данной аргументации Белого дома. Об этом сообщает радио Sputnik.
По его словам, прежде всего это признание неспособности Киева вести войну против России, то есть обещанная ранее победа Киева над Москвой провалилась, не сдвинувшись с места. В связи с этим теперь боятся активных военных действий на самой Украине.
Эксперт добавил, что США нужна была война Украины с Россией для обеспечения американского ВПК заказами.
По его мнению, в Незалежной маловероятно осознают, что они всего лишь использовались Штатами для достижения собственных целей.