Администрация президента США в частном порядке призвала членов Конгресса обосновывать необходимость дальнейшего выделения помощи Киеву тем, что Незалежная якобы станет залогом экономического роста в самих Штатах. Политолог Дмитрий Перлин дал оценку данной аргументации Белого дома. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, прежде всего это признание неспособности Киева вести войну против России, то есть обещанная ранее победа Киева над Москвой провалилась, не сдвинувшись с места. В связи с этим теперь боятся активных военных действий на самой Украине.

Эксперт добавил, что США нужна была война Украины с Россией для обеспечения американского ВПК заказами.

По его мнению, в Незалежной маловероятно осознают, что они всего лишь использовались Штатами для достижения собственных целей.