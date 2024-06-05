Политолог Перлин считает, что американским элитам выгоден «слабый» президент страны

В одном из американских СМИ появилась публикация о том, что уменьшение когнитивных способностей у американского лидера Джо Байдена вызывает беспокойство у десятков людей, общавшихся с ним. По словам политолога Дмитрия Перлина, американскому истеблишменту может быть выгоден «слабый» президент страны. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что разговоры о физическом состоянии Байдена идут давно и на мировом уровне. Многие задумываются о том, действительно ли он физически способен осуществлять функции президента такого большого и мощного государства, как США. Однако политический курс Штатов определяет не президент, а истеблишмент, так как на данный момент решения по большей части принимают финансисты и военное лобби.

По мнению эксперта, в Штатах решения принимаются кулуарно и имеют куда большее влияние. В этом отношении физическое состояние президента не является преградой для того, чтобы принимать какие-то решения, так как он не всегда понимает, где находится, что делает, как говорит. В связи с этим для этой части американской элиты не важно, какой президент.