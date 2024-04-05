Глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров заявил, что в основе обсуждений мирного урегулирования, организуемых Западом, лежит исключительно ультимативная «формула Зеленского», которая игнорирует альтернативные предложения. По словам политолога Дмитрия Перлина, Москва выбрала максимально открытый формат диалога по украинской проблематике. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что Москва свою позицию оглашает максимально открыто, а на западе наблюдаются кулуарные, скрытые переговоры в узком кругу, ограничивающие доступ иных государств к принятию решений или даже к обсуждению вопроса.

По мнению эксперта, политика Запада в отношении Незалежной является скрытыми манипуляциями, давлением, а российская в свою очередь – публичной дипломатией. Москва говорит о многополярном мире, то есть о том, каким он должен быть, с точки зрения нашей страны.