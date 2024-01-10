Политолог Перлин считает компромиссом здравомыслия условия Будапешта по помощи Киеву
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По словам политолога Дмитрия Перлина, возможное снятие Будапешта вето на выделение Евросоюзом помощи Киеву при условии пересмотра финансирования каждый год является компромиссом здравомыслия. Об этом сообщают «Известия».
Он добавил, что Венгрия систематично и последовательно отстаивает национальные интересы на фоне давления Брюсселя на страны Евросоюза.
По мнению эксперта, тем не менее Будапешт зависим от Евросоюза в плане экономики, энергетики и культуры.
Он отметил, что такое решение в отношении Незалежной является прагматичным, поскольку ее лидер Виктор Орбан позже может потребовать пересмотр помощи не раз в год, а раз в месяц.