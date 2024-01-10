По словам политолога Дмитрия Перлина, возможное снятие Будапешта вето на выделение Евросоюзом помощи Киеву при условии пересмотра финансирования каждый год является компромиссом здравомыслия. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что Венгрия систематично и последовательно отстаивает национальные интересы на фоне давления Брюсселя на страны Евросоюза.

По мнению эксперта, тем не менее Будапешт зависим от Евросоюза в плане экономики, энергетики и культуры.

Он отметил, что такое решение в отношении Незалежной является прагматичным, поскольку ее лидер Виктор Орбан позже может потребовать пересмотр помощи не раз в год, а раз в месяц.