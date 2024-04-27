Политолог Петров завил, что Киев считает собственную позицию по русскому языку дороже мира

В одном из немецких СМИ появилась публикация о том, что Киев отказался от заключения мира с Москвой на переговорах в Стамбуле в апреле 2022 года в том числе из-за выдвинутых Москвой требований сделать русский язык вторым официальным языком в стране. По словам политолога Вадима Петрова, позиция по русскому языку является для киевского режима принципиальной. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что на протяжении уже десяти лет после Майдана в Незалежной борьба с русским языком была одной из важнейших задач нового режима, и они успешно для себя эту задачу решали. Таким образом, вводились запреты на преподавание языка в школах, ограничивалось использование русскоязычной литературы, уничтожались памятники русской культуры. И все это не могло не найти отражение в любых договорных документах, даже если они связаны с достижением мира, поскольку для киевского режима принципы дороже.

По мнению политолога, для нынешней власти Украины признать русский язык вторым государственным является нереальной задачей. Следовательно, власти киевского режима могли бы дать согласие, завизировать, а позже отказались бы от рассмотрения данного документа.