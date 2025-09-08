Саммит Шанхайской организации сотрудничества в Китае завершился символичным военным парадом, продемонстрировавшим новый баланс сил на мировой арене. Ее экономические инициативы, включая создание Банка ШОС как альтернативы МВФ, свидетельствуют о серьезных намерениях перестроить международную финансовую архитектуру. Особое внимание привлек формат «ШОС плюс», привлекший даже представителей НАТО. Критические заявления турецкого и словацкого лидеров в адрес ООН и ЕС показали, что западные союзники начали искать альтернативные пути развития. Как отмечает политолог Алексей Макаркин, текущая политика Запада невольно способствует консолидации ранее разрозненных государств. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Однако эксперт обращает внимание на внутренние противоречия организации. Исторические конфликты между Индией и Пакистаном, территориальные споры Китая с соседями, различия в экономических интересах — все это осложняет выработку единой позиции. Отсутствие некоторых лидеров на параде и блокирование новых членов свидетельствуют о сохраняющейся напряженности.

По его словам, ШОС превращается в важный, но не единственный элемент многополярного мира. Организация предлагает альтернативную модель международных отношений, основанную на суверенитете и многовекторности, но ее практическая реализация будет зависеть от способности участников преодолевать взаимные противоречия и выстраивать устойчивые партнерства вне традиционных западных институтов.

Ранее американский эксперт признал, что Китай уже стал мировым лидером.