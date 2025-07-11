Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о полном крахе дипломатии в украинском конфликте. По словам политолога Руслана Панкратова, это признание провала переговорных форматов от Стамбула до Ватикана является сигналом к эскалации. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что это не констатация, а политическая декларация кризиса западной стратегии. Запад проиграл дипломатическую битву: инициативы игнорировались Киевом при поддержке США, поэтому цель Мерца — демонстрация «решимости» для внутренних критиков после обвинений в колебаниях по поставкам оружия.

По мнению эксперта, в целом это заявление готовит общество к поставкам наступательных вооружений (типа Taurus), риску прямого вовлечения западных военных «советников». Кроме того, это приведет к утрате суверенитета ФРГ, поскольку Германия действует в фарватере США, хотя юридически не является стороной конфликта. В целом «мирные планы» Запада признаны пропагандой для оправдания милитаризации.

Он резюмировал, что Мерц, не имея морального права или мандата на такие заявления, сознательно разрушает пути к переговорам, что является шагом к превращению Германии из «спонсора» в активного участника конфликта, реальная цель которого — угодить Вашингтону и заткнуть критиков в Бундестаге, а не поиск мира.

Ранее Симоньян ответила Мерцу на обвинения РФ в «гибридной войне» через СМИ.