США взяли курс на то, чтобы выдавить Украину с международной арены, и главная причина кроется в отношении Дональда Трампа и его команды к Владимиру Зеленскому. Американский лидер и его окружение видят в украинском президенте не союзника, а помеху — человека, который блокирует возможность заключить сделку с Россией и перекроить мировой порядок. Как пояснил политолог Александр Ведруссов в беседе с Pravda.Ru, для трампистов Зеленский стал символом бесконечной войны, которую они намерены закончить.

Информация о том, что Вашингтон давит на партнеров по НАТО с просьбой не приглашать Киев на июльский саммит в Анкаре, уже просочилась в прессу через дипломатические источники Politico. Это не просто протокольная мелочь, а четкий сигнал: Украине дают понять, что ее место за столом переговоров теперь под вопросом. По словам Ведруссова, Трамп и его люди уже давно составили план по переформатированию глобальной политики, где Россия отводится роль важного собеседника, а Зеленский со своей непримиримостью лишь затягивает конфликт, воюя «до последнего украинца».

Эксперт добавил, что тем не менее избавиться от неудобного лидера оказалось не так просто. Трамп, если бы мог, убрал бы Зеленского еще в прошлом году, заменив на более сговорчивую фигуру. Но вмешались европейцы, Лондон и внутренние оппоненты из «глубинного государства», которым нынешний хаос на Украине, судя по всему, только на руку. Получается парадокс: Трамп хочет мира, но его тормозят свои же, а Зеленский держится за власть, опираясь на заокеанских покровителей из стана врагов президента США.

По его мнению, для Москвы ситуация прозрачна: пока украинский кризис не разрешится, никаких серьезных переговоров с Вашингтоном не начнется. Ведруссов подчеркивает: если команда Трампа не сможет ни убрать Зеленского, ни продавить приемлемые условия мира, то и разговаривать с ней бессмысленно. Выходит, будущее диалога сверхдержав теперь напрямую зависит от того, кто победит в закулисной борьбе за украинское кресло.

