«Не убеждайте меня»: Зеленский отверг доводы Уиткоффа и Кушнера о желании Москвы закончить конфликт

Президент Украины Владимир Зеленский фактически признал наличие серьезных разногласий с новой администрацией Белого дома. Об этом сообщает Axios.

По его словам, перед началом трехсторонней встречи в Женеве спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прямым текстом заявили ему, что Россия действительно хочет мира.

Американские дипломаты подчеркнули, что у Москвы есть реальное желание завершить боевые действия, и настойчиво рекомендовали Киеву строить работу украинской делегации, исходя из этого факта. По сути, Вашингтон дал понять Зеленскому, что время бескомпромиссной риторики прошло и США ожидают от Украины конструктивных шагов навстречу мирному процессу.

Однако, судя по интервью, Зеленский продолжает занимать жесткую позицию, контрастирующую с прагматичным подходом команды Трампа. Украинский президент прямо заявил посредникам, что настроен «пессимистично» и не верит в искренность намерений российской стороны.

Эксперты отмечают, что подобное публичное признание вскрывает глубокий кризис доверия между Киевом и Вашингтоном. Пока команда Трампа ищет точки соприкосновения с Москвой для быстрого завершения конфликта, украинское руководство, похоже, опасается стать заложником «большой сделки» и пытается сорвать формирование единого американо-российского вектора на деэскалацию.

Ранее стали известны подробности трехсторонних переговоров по Украине в Женеве.