Политолог Александр Каргин в эфире радио Sputnik поставил под сомнение реальную привлекательность создания государства Палестина под управлением ХАМАС для самих палестинцев.

Эксперт обратил внимание на показательный парадокс: палестинцы с израильским гражданством, согласно опросам, не планируют переезжать в потенциальное палестинское государство, предпочитая оставаться в Израиле.

По его словам, такой выбор объясняется значительной разницей в уровне жизни, политических и религиозных свобод между израильским обществом и территориями, контролируемыми ХАМАС. По мнению Каргина, при наличии реальной альтернативы многие жители сектора Газа вряд ли добровольно выберут жизнь под властью радикального движения. Это ставит под вопрос легитимность претензий ХАМАС на представительство интересов всего палестинского народа. Несоответствие между риторикой движения и реальными предпочтениями людей становится все более очевидным.

Политолог резюмировал, что перспектива создания палестинского государства под управлением ХАМАС выглядит сомнительной не только с международно-правовой точки зрения, но и с позиции добровольного выбора самих палестинцев, многие из которых ценят существующие в Израиле свободы и уровень жизни.

Ранее сообщалось, что Трамп пытается превратить Газу в новый курорт Ближнего Востока.