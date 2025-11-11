Трамп пытается превратить Газу в новый курорт Ближнего Востока: почему план США выглядит безумием в глазах противников

План президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа оказался под угрозой срыва. Все более вероятным становится сценарий, при котором анклав в будущем окажется фактически разделен между Израилем и движением ХАМАС. Востоковед и преподаватель кафедры мировой политики и мировой экономики Института управления РАНХиГС Юрий Мавашев в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, по кому может ударить действующий план американского президента.

Как сообщили агентству Reuters 18 источников, среди которых шесть европейских чиновников, реализация плана Трампа фактически приостановлена. Сейчас израильские войска контролируют 53% сектора Газа, тогда как почти все 2 млн жителей анклава остаются в оставшейся части под управлением ХАМАС. План Дональда Трампа предполагает, что на следующем этапе Израиль должен постепенно отойти от «желтой линии», уступив место «многонациональным силам безопасности», однако конкретные сроки и механизмы реализации этих пунктов отсутствуют.

Источники Reuters отмечают, что без активных усилий США по выходу из тупика «желтая линия», разделяющая сектор Газа, может фактически закрепиться как постоянная граница. После освобождения заложников и палестинских заключенных остальные положения плана не были реализованы: ЦАХАЛ отказался отходить от линии разграничения, пока ХАМАС не разоружится полностью, Израиль не согласен на участие Палестинской администрации в управлении Газой, а состав многонациональных сил безопасности до сих пор не определен. Политолог Мавашев отметил, что изначально совместный план США и Израиля по мирному урегулированию в Газе вызывал много разных вопросов и сомнений, поскольку он не учитывал интересы палестинцев.

«Речь шла о том, что Газа должна быть превращена в курортное место, место с разветвленной инфраструктурой», — напомнил эксперт.

Однако такое решение Трампа было фактически нереализуемым, поскольку с повестки не был снят ключевой вопрос — что делать с палестинцами, сетует востоковед.

«Куда им деваться? При том, что сегодня Газа в инфраструктурном отношении уничтожена и стерта в порошок. Те же Иордания и Египет не могут и не хотят принимать беженцев у себя. Для них это сопряжено с разными рисками: не только с экономическими, но и с политическими. Они не хотят расшатывать свою внутриполитическую ситуацию, потому что палестинцы могут повлиять на внутреннюю обстановку, расшатать ее, и привести к радикализации. Мне кажется, что в этом все и утопает, потому что США и Израиль хотели получить Газу без ее жителей», — выразил мнение эксперт.

Реализация плана Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выглядит маловероятной, заверил востоковед.

«На мой взгляд, ни одна из инициатив по мирному регулированию, под которыми сегодня подписываются Трамп или Нетаньяху, несостоятельна. Она не учитывает также интересы некоторых соседних арабских стран, прежде всего, Египта», — заключил Мавашев.

