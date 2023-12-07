Политолог Потуремский определил значимость проведения президентских выборов в 2024 году

По словам политолога Виктора Потуремского, исполнение базовых политических механизмов, вроде президентских выборов, является подтверждением эффективности работы властей вне зависимости от сложности условий. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что выборы являются одним из главных механизмов регуляции политической системы.

По мнению эксперта, выбора президента являются основными выборами страны, и им оказывается значительное внимание.

Он подчеркнул, что проведение президентских выборов в следующем году свидетельствует об эффективности работы властей в условиях любых чрезвычайных ситуаций.