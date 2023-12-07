Политолог Потуремский определил значимость проведения президентских выборов в 2024 году
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По словам политолога Виктора Потуремского, исполнение базовых политических механизмов, вроде президентских выборов, является подтверждением эффективности работы властей вне зависимости от сложности условий. Об этом сообщают «Известия».
Он добавил, что выборы являются одним из главных механизмов регуляции политической системы.
По мнению эксперта, выбора президента являются основными выборами страны, и им оказывается значительное внимание.
Он подчеркнул, что проведение президентских выборов в следующем году свидетельствует об эффективности работы властей в условиях любых чрезвычайных ситуаций.