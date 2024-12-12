По словам политолога Дмитрия Раевского, режим Зеленского не только наиболее авторитарный на данный момент, а также и самый коррупционный. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что относительно сегодняшней ситуации в Сирии западная пресса сообщает, что якобы пал авторитарный, коррупционный режим. В действительности Асаду даже не снилось, что Зеленский вытворяет.

По мнению эксперта, в Незалежной две трети объема помощи разворовываются, что является абсолютным фактом.

Ранее сообщалось, что Украина отправила БПЛА повстанцам Сирии незадолго до свержения Асада.