Политолог Раевский сравнил ситуацию в Сирии с украинским конфликтом
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По словам политолога Дмитрия Раевского, режим Зеленского не только наиболее авторитарный на данный момент, а также и самый коррупционный. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что относительно сегодняшней ситуации в Сирии западная пресса сообщает, что якобы пал авторитарный, коррупционный режим. В действительности Асаду даже не снилось, что Зеленский вытворяет.
По мнению эксперта, в Незалежной две трети объема помощи разворовываются, что является абсолютным фактом.
Ранее сообщалось, что Украина отправила БПЛА повстанцам Сирии незадолго до свержения Асада.