Политолог Рар считает, что Шольц вместе с Польшей постарается сохранить либеральный курс Евросоюза

По словам политолога Александра Рара, канцлер Германии Олаф Шольц старается подружиться с Варшавой, поскольку в панике ищет партнера на замену Парижу. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он отметил, что вместе с Варшавой он станет пытаться сохранить прежний либеральный курс Евросоюза, не исключено, что Шольц может материально поддерживать Польшу.

По мнению эксперта, Берлин судорожно пытается удержать лидерство в Евросоюзе. А после парламентских выборов во Франции для Шольца стало понятно, что президент Эммануэль Макрон является «хромой уткой», поэтому для ФРГ представляет опасность правое французское правительство, которое может прийти к власти, поскольку оно станет поддерживать партию «Альтернатива для Германии».

Он добавил, что Рим и Мадрид тоже не вариант для Берлина в партнерстве, поскольку в Италии и Испании наблюдается поправение политики, а Варшава хотела быть третьей в тандеме Германии и Франции.