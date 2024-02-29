Политолог Рар считает, что у Запада отсутствует общая стратегия по Украине

По словам политолога Александра Рара, германский лидер Олаф Шольц испытал шок от высказываний президента Франции Эммануэля Макрона, предложившего посылать войска Запада для поддержки украинской армии, поскольку по данному вопросу в странах Европы консенсус отсутствует. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что также отсутствует и общая стратегия по будущему Незалежной, при этом на данный момент Вашингтон очень много требует от Брюсселя.

По мнению эксперта, заявление Макрона можно расценивать как отсутствие иных способов прекращения продвижения российской армии по Украине. А Берлин четко дал понять, что воевать с РФ не намерен.