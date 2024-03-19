По словам политолога Александра Рара, депутат бундестага Сара Вагенкнехт была абсолютно права, призвав Запад отказаться от снабжения Незалежной вооружением. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что в настоящее время парламентарий ФРГ обладает недостаточным авторитетом для требования начать мирные переговоры по Украине, однако ситуация может поменяться после выборов в Европарламент.

По мнению эксперта, осенью этого года на территории бывшей ГДР состоятся земельные выборы, где партия Вагенкнехт может одержать победу.

Он подчеркнул, что ее политический курс находит все больше отклика среди граждан страны. Не исключено, что в середине осени она может выдвинуть свою кандидатуру на пост канцлера ФРГ.