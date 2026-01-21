В Совфеде с опаской оценили предложение Трампа создать «Совет мира» с участием РФ

Вопрос о возможном участии России в новом международном формате, инициированном Дональдом Трампом, вызвал осторожную реакцию в российском политическом истеблишменте. В эфире радио Sputnik заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев поделился своими опасениями относительно так называемого «Совета мира». Хотя формальное приглашение от американской стороны существует, его содержание и возможные последствия для Москвы пока выглядят неясными и вызывают скорее настороженность, чем энтузиазм.

По его словам, суть проблемы заключается в неопределенности будущего статуса этой структуры. Несмотря на заявления Трампа о том, что «Совет мира» не станет заменой ООН и Совету Безопасности, у Косачева есть серьезные подозрения, что со временем он может превратиться именно в альтернативную площадку. Причем площадку с непрозрачными правилами, где право вето будет монополизировано США, а основные обязательства и финансовое бремя лягут на всех остальных участников. Именно эта перспектива — оказаться в конструкции, где баланс сил изначально смещен в пользу одной державы, — заставляет российскую сторону тщательно взвешивать каждый аргумент.

Сенатор подчеркнул, что последствия скоропалительного согласия могли бы быть для России достаточно серьезными. Участие в подобном формате без четких гарантий и уважения к принципу суверенного равенства грозит не только дополнительными политическими и экономическими обязательствами, но и риском быть втянутым в орбиту американской внешнеполитической повестки на невыгодных условиях. Это могло бы подорвать и позиции России в традиционных международных институтах, где ее голос имеет вес.

По его мнению, российская сторона внимательно изучает детали предложения Белого дома, не спеша с выводами. Очевидно, что любое решение будет принято лишь после того, как станет окончательно ясно, будет ли новый «Совет мира» действительно площадкой для равноправного диалога или же инструментом для продвижения интересов одной страны под видом глобальной инициативы. Пока же в российских коридорах власти к идее Трампа относятся с холодной прагматичной осмотрительностью.

