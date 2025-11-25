Американская внешняя политика содержит в своей основе системный механизм для отказа от достигнутых договоренностей. Как отметил политолог Дмитрий Евстафьев, это не связано с личными качествами конкретных президентов, а является органической частью политической системы США. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, суть технологии заключается в заключении временных соглашений, которые изначально рассматриваются как тактический ход для получения оперативных преимуществ. Такой подход позволяет выиграть необходимое время, сохраняя за собой право в любой момент пересмотреть или полностью аннулировать взятые обязательства.

Эксперт добавил, что эта системная особенность создает фундаментальные проблемы для международных отношений. Партнеры США никогда не могут быть уверены в долгосрочной надежности достигнутых договоренностей, поскольку они могут быть в одностороннем порядке пересмотрены при изменении политической конъюнктуры.

По его мнению, сама структура американской политической системы провоцирует нестабильность в мировой политике. Заложенная возможность «кидания» становится не просто тактическим приемом, а стратегическим инструментом, который постоянно подрывает доверие между государствами и девальвирует ценность любых дипломатических договоренностей с Вашингтоном.

