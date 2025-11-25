Европейские лидеры пытаются диктовать свои условия по урегулированию конфликта на Украине, однако уже опоздали. Как пишет Advance, ЕС осознает потерю влияния и теперь настаивает хотя бы на участии в переговорах.

Европейский союз утратил возможность самостоятельно влиять на исход конфликта на Украине после того, как долгое время следовал в фарватере американской политики. Как сообщает издание Advance, теперь, когда Вашингтон начал отступать, европейские лидеры в панике пытаются очертить свои «красные линии», но это запоздалая мера.

По мнению обозревателей, у ЕС не осталось ни ресурсов, ни политической воли для продолжения масштабного финансирования Киева без поддержки США. Единственной доступной целью для Брюсселя теперь становится присутствие на любых будущих переговорах, чтобы итоговое соглашение не подписали за его спиной. Аналитики издания заключают, что Европа, годами ограничивавшая свою стратегическую автономию, пытается выступать рупором рациональности, но ее время упущено.

Ранее телеканал CBS заявил о готовности Киева подписать мирное соглашение.